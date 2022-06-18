شؤون فلسطينية

"الداخلية" بغزة تنشر إحصائية المغادرين والوافدين عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

"الداخلية" بغزة تنشر إحصائية المغادرين والوافدين عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي
معابر قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (12 وحتى 17 حزيران/ يونيو 2022).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 8168 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 8899 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 7980 مواطناً و131 أجنبياً، و57 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 8744 مواطناً، و112 أجنبياً، و41 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى حالتي وفاة كانتا تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

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