قتيلان بأربع جرائم في نحف وكفر قرع في أراضي عام 48

رام الله - دنيا الوطنقُتل الشابان جمال قبوعة (37 عاما) وزياد سمير أيوب (25 عاما)، الليلة الماضية، متأثرين بجروحهما الخطيرة في جريمتي إطلاق نار منفصلتين بفارق ساعة واحدة في بلدتي كفر قرع ونحف، داخل أراضي عام 48.تجدر الإشارة إلى أن أربعة جرائم قتل وقعت داخل البلدات الفلسطينية داخل أراضي عام 48 خلال 24 ساعة، وذلك بعدما قُتل الشابين محمود وعلي فاخوري، في العشرينيات من عمريهما، من مدينة الناصرة، بإطلاق نار قرب بسمة طبعون، بعد منتصف ليل الخميس - الجمعة.وجاءت جريمتي القتل في كفر قرع ونحف، وسط تصاعد في أعمال العنف والجريمة في مناطق الـ48 خلال السنوات الأخيرة، حيث يستدل من المعطيات المتوفرة أن عدد ضحايا جرائم القتل بلغ منذ مطلع العام الجاري، 43 قتيلا، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة الإسرائيلية عن القيام بدورها في لجم ظاهرة العنف والجريمة، في ظل تواطؤها مع عصابات الإجرام.