انقطاع عام للتيار الكهربائي عن جميع أنحاء سوريا

رام الله - دنيا الوطنقال وزارة الكهرباء السورية، مساء أمس، إن عطلاً في محطة تحويل الزارة إلى خروج كل المحطات عن الخدمة وانقطاع عام في التيار الكهربائي.وذكرت وزارة الكهرباء في بيان على صفحتها في (فيس بوك) أن عطلاً حصل في محطة تحويل الزارة على محولة الشدة ما أدى إلى خروج المحطة بالكامل عن الخدمة مضيفة إن ذلك نتج عنه خروج المحطات كافة ما أدى إلى انقطاع عام.(وفق وكالة الأنباء السورية سانا).وبينت الوزارة أن ورشات الكهرباء توجهت فوراً لإصلاح العطل وستتم إعادة التيار الكهربائي بشكل تدريجي.