حريق مخيم للنازحين في العراق بسبب تماس كهربائي





من جهته، قال المنسق في المخيم خلف دخيل، إن الحريق اندلع في وقت مبكر من فجر أمس، بسبب تماس كهربائي. (وفق موقع رؤيا الإخباري).



وأشار دخيل إلى أنه تمت السيطرة على الحريق، لكنه تسبب بإضرار عدة خيم.



وعبر نازحون في وقت سابق، عن استيائهم حيال الإهمال وسوء الخدمات المتوفرة وتزداد معاناتهم خلال فصلي الشتاء والصيف بسبب نقص التيار الكهربائي ومشاكل سوء التصريف.



ويقع مخيم (آسيان) في قضاء شيخان شرقي محافظة دهوك، وهو مخصص لاستقبال النازحين من قضاء سنجار في نينوى، ويضم 3002 خيمة تحوي 2540 عائلة، يصل عدد نفوسها إلى 12 ألف و500 شخص.





رام الله - دنيا الوطنشبَّ حريق في مخيم لنازحي سنجار في قضاء شيخان التابع لمحافظة دهوك شمال إقليم كردستان العراق، ما أدى إلى احتراق عدة خيم دون سقوط ضحايا.