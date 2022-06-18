ولي العهد السعودي يزور تركيا يوم الأربعاء المقبل

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن "ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، سيزور تركيا الأربعاء المقبل".ووفق قناة (سكاي عربية نيوز)، أوضح الرئيس أردوغان أنه سيلتقي الأمير محمد بن سلمان في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.وجاء حديث أردوغان خلال تصريحات للصحفيين، عقب أدائه صلاة الجمعة في أحد مساجد إسطنبول.على صعيد آخر، أكدت مصادر أردنية رفيعة المستوى لـ(سكاي نيوز عربية) أن ولي العهد السعودي سيزور العاصمة الأردنية عمّان الثلاثاء المقبل.وأضافت المصادر أن الأمير محمد بن سلمان سيجري مباحثات مع الملك عبد الله الثاني، تتعلق بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية وتطورات القضايا الإقليمية.وكان الرئيس التركي قام في التاسع والعشرين من نيسان/ أبريل الماضي بزيارة إلى السعودية التقى خلالها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في زيارة استغرقت يومين.وبحث خلالها حث في اجتماعات خلال الزيارة علاقات أنقرة مع المملكة وكذلك سبل زيادة التعاون.