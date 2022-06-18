رئيس وزراء بريطانيا يعرض على زيلينسكي تدريب الجيش الأوكراني

رام الله - دنيا الوطنكشف بيان صادر عن الـ"داونينغ ستريت"، في المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، أنّ رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عرض على أوكرانيا برنامجاً للتدريب العسكري يشمل، كل 120 يوماً، عشرة آلاف جندي من القوات الأوكرانية.ووفق قناة (الميادين)، أشار بيان "داونينغ ستريت" إلى أنّ رئيس الوزراء البريطاني "سيلتقي الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في كييف اليوم من أجل مناقشة الأزمة في أوكرانيا".ولفت البيان إلى أنّ "جونسون قدّم إلى زيلينسكي، خلال اللقاء، مقترحاً يقضي بتدريب القوات الأوكرانية"، موضحاً أنّ "البرنامج سيضم آلاف الجنود الحاليين والجدد".ووصل جونسون، الجمعة، إلى كييف، بعد زيارة أولى قبل نحو شهرين، وذلك غداة زيارة الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الإيطالي والمستشار الألماني والرئيس الروماني للعاصمة الأوكرانية.ووصف البيان البرنامج التدريبي المقترح من جانب بريطانيا بـ"التاريخي"، مدعياً أنّه "سيغيّر مسار الحرب في أوكرانيا".وسيسمح البرنامج البريطاني، وفق البيان، بـ"تسريع انتشار القوات المسلحة الأوكرانية، وإعادة بنائها"، لافتاً إلى أنّ هناك دعوة ستوجّه إلى الشركاء الدوليين من أجل استضافة البرنامج، وذلك بعد أن تقبل أوكرانيا العرض. وسيكون البرنامج خارج البلاد".واعترف البيان بأنّ "أوكرانيا قامت بتدريب أكثر من 22.000 أوكراني منذ عام 2015 حتى بداية العملية العسكرية الروسية".