عسكريون أمريكيون يحذرون من صدام مباشر بين واشنطن وموسكو في سوريا





ووفق قناة (العربية)، فإن مسؤولين أمريكيين حذروا من خطر صدام مباشر بين القوات الأميركية والروسية في سوريا، ويتهمون القوات الروسية بـ"خطوات استفزازية".



وأفاد مسؤول عسكري أميركي للصحيفة، أن روسيا شنت غارة على مواقع في منطقة التنف يوم الأربعاء الماضي، حيث يدرب عسكريون أميركيون مقاتلين محليين.



وبحسب المسؤول، أبلغت روسيا العسكريين الأميركيين بالغارة مسبقا عبر قناة الاتصال التي تم إطلاقها منذ سنوات، ونفذت الغارة ردا على هجمات ضد القوات السورية.



وأوضح المسؤول أن طائرتين روسيتين من نوع "سو 35" وطائرة أخرى من نوع "سو 24" ضربت موقعا عسكريا في التنف بعد البلاغ.



وبحسب القناة، فإن المسؤولين أعربوا عن قلقهم إزاء الغارة التي يقولون إنها لم تستهدف القوات الأميركية بشكل مباشر، لكنها "تتحدى" مهمة القوات الأميركية في سوريا.



ونفى المسؤولون وجود أي قوات أميركية بالقرب من مكان الغارة، مشيرين إلى أنها لم تسفر عن أي خسائر في صفوف الأميركيين، لكنهم اعتبروا ذلك "تصعيدا ملموسا للاستفزاز".



وتحدث عسكريون أميركيون كذلك عن نشر روسيا مقاتلتين من نوع "سو 34" في المنطقة التي قامت القوات الأميركية فيها بعملية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي شمال شرقي سوريا، وسحبتهما بعد توجه مقاتلات "إف 16" أميركية إلى المنطقة.



رام الله - دنيا الوطنقال قائد القيادة المركزية للقوات الأميركية الجنرال إيريك كوريلا: "نسعى لتجنب أي خطأ في الحسابات أو خطوات من شأنها أن تؤدي إلى نزاع غير ضروري، ولكن تصرفات روسيا الأخيرة استفزازية وتصعيدية".