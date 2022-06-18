شؤون فلسطينية

أول تعليق من حركة حماس على القصف الإسرائيلي بقطاع غزة

أول تعليق من حركة حماس على القصف الإسرائيلي بقطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على لسان الناطق باسمها حازم قاسم، صباح اليوم، إن"قصف جيش الاحتلال على قطاع غزة، هو امتداد للعدوان الذي يستهدف كل الأرض الفلسطينية في القدس والداخل المحتل والضفة والتي كان آخرها اغتيال ثلاثة مقاومين من مدينة جنين".

وتابع قاسم في حديث (لإذاعة صوت الأقصى)، أن "الاحتلال يحاول بائسًا وفاشلاً عبر هذا العدوان أن يوقف تصاعد الفعل الثوري على امتداد فلسطين".

وأكد على أن "المقاومة ستشكل على الدوام الدرع الحامي لشعبنا الفلسطيني في كل مكان وسيفه الذي يضرب به عدوه".

وأكمل: "برغم العدوان سنواصل نضالنا وقتالنا المشروع ضد المحتل حتى تحرير أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال".

وقد شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، عدة غارات متتالية على موقع (صلاح الدين) التابع للمقاومة في وسط قطاع غزة.

كما واستهدفت طائرات الاحتلال بدون طيار، بصاروخين على الأقل، محيط نقطة رصد تابعة للضبط الميداني، في منطقة ملكة شرقي حي الزيتون جنوب مدينة غزة و مرصداً شمال "موقع فلسطين" شمال بيت لاهيا، ودمرته بشكل كامل، بالإضافة إلى نقطة لقوات "حماة الثغور" شمال بيت لاهيا شمال القطاع .

وأطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية، فجر السبت، صاروخاً واحداً من قطاع غزة، تجاه مدينة عسقلان، للمرة الأولى منذ انتهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع في أيار/ مايو 2021.

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