(فدا): من يعلق آمالا على زيارة بايدن أن يصحو من غفلته





وأضاف (فدا): "كما وهي جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية يجب على المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة التدخل العاجل لوقفها وأول خطوة عملية في هذا الإطار الاستجابة السريعة للمطلب الفلسطيني بتوفير نظام حماية دولية لشعبنا من الجرائم الإسرائيلية".



وتابع أن الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي في جنين اليوم الجمعة وتزامن ذلك مع الهجمات الارهابية التي شنها المستوطنون ضد المواطنين الفلسطينيين العزل خصوصا في بورين ومادما، تأتي عشية الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة، وبالتالي فإن من يعلق آمالا على هذه الزيارة أن يصحو من غفلته لأنه لا يمكن التعويل على الإدارة الأمريكية التي لم تتخذ يوما أدنى خطوة للجم العدوان الاسرائيلي، بل كانت على الدوام أكبر داعم لإسرائيل واعتداءاتها وجرائمها وسياستها الاستعمارية-التوسعية-العنصرية.



كما طالب (فدا) بعقد اجتماع عاجل للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية للوقوف على أحدث التطورات والمستجدات واتخاذ القرارات المناسبة.







وختم بأن على القيادة الفلسطينية الرسمية حسم أمرها والمباشرة فورا بتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي بشأن إنهاء كل أشكال العلاقات مع كيان الاحتلال وفي المقدمة وقف ما يسمى "التنسيق الأمني"، كما عليها الدعوة لاجتماع عاجل للأمناء العامين لجميع الفصائل توضع خلاله كل الخيارات على الطاولة وعلى رأسها وضع استراتيجية فلسطينية جديدة تقطع مع أوسلو وحقبة الماضي وتؤسس للمستقبل برؤية سياسية وكفاحية وعقد اجتماعي ووطني جديدين ومعسكر أعداء وأصدقاء وتحالفات جديدة.



رام الله - دنيا الوطنقال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) إن "ما جرى الجمعة في جنين حيث استشهد ثلاثة مواطنين يمثل جريمة إعدام ميداني تضاف إلى سلسلة جرائم الاعدام اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق أبناء شعبنا العزل على امتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة".