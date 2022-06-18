شؤون فلسطينية

شاهد: إعلام الاحتلال يحتفي بتدمير مرصد للمقاومة يطل على مستوطنة (نتيف هعسارا)

شاهد: إعلام الاحتلال يحتفي بتدمير مرصد للمقاومة يطل على مستوطنة (نتيف هعسارا)
رام الله - دنيا الوطن
احتفت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح السبت، بتدمر جيش الاحتلال لمرصد تابع للمقاومة الفلسطينية، يطل على مستوطنة (نتيف هعسارا) القريبة من قطاع غزة.

وقال مراسل (القناة 13) الإسرائيلية، ألموج بوكير، إن المرصد أزعج سكان المستوطنة، مشيراً إلى عناصر حركة حماس شاهدوا منازل المستوطنين وقاموا بتصويرها على مدار الساعة طوال اليوم.

وأضاف بوكير: أن "الجيش الإسرائيلي فعل الشيئ الصحيح هذا الصباح ودمر المرصد".


 





وكان ذات الصحفي، قد طالب جيش الاحتلال في وقت سابق من فجر اليوم، بتدمير المرصد، قبل أن تشن طائرات الاحتلال غاراتها على قطاع غزة، مشيراً إلى أن المرصد يثير مخاوف المستوطنين يومياً.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجراً، موقع (صلاح الدين) التابع للمقاومة وسط قطاع غزة، كما دمرت عدد من نقاط المراقبة التابعة للمقاومة في شرق وشمال القطاع.

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