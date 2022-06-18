بايدن ينفي أي لقاء سري يجمعه بولي العهد السعودي

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، أنه لا يخطط لعقد لقاء خاص مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلال زيارته المرتقبة إلى المملكة، منتصف تموز/ يوليوالمقبل.وأوضح بايدن للصحفيين قبل مغادرته البيت الأبيض: "سأذهب إلى اجتماع دولي (في مدينة جدة) وسيكون (بن سلمان) جزءا منه".وبحسب وكالة (الأناضول) فقد أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الرئيس بايدن سيجري أول زيارة له إلى الشرق الأوسط في الفترة بين 13 و16 يوليو المقبل، تشمل السعودية والأراضي الفلسطينية وإسرائيل.وقالت متحدثة البيت الأبيض كارين جان بيير، إن زيارة بايدن إلى السعودية "جاءت تلبية لدعوة الملك سلمان" لحضور قمة سياسية ستعقد بمدينة جدة في 16 يوليو المقبل، تجمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست، إضافة إلى مصر والعراق والأردن، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".وأضافت أن بايدن سيناقش في السعودية مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية مع نظرائه العرب، خلال زيارته الأولى إلى الشرق الأوسط منذ توليه الرئاسة في يناير/ كانون الثاني 2021.