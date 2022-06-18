دولي

الجيش الروسي يواصل ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية

الجيش الروسي يواصل ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية
قوات روسية
رام الله - دنيا الوطن
يواصل الجيش الروسي ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية، اليوم السبت، في إطار عمليته العسكرية التي تهدف إلى تحرير دونباس شرق أوكرانيا، فيما تستمر كييف في حشد الدعم الغربي وتلقي العتاد العسكري.

ووفق قناة (العربية)، ارتفعت وتيرةُ القصف بين القوات الانفصالية والجيش الأوكراني في مقاطعة دونيتسك، حيث خلّف القصف الأوكراني على دونيتسك قتيلين وعشرات الجرحى، وما زال القصف مستمراً بالمدافع والدبابات.

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 شباط/ فبراير الماضي، ركزت موسكو هجومها في شرق أوكرانيا على منطقة دونباس، حيث اعترف الرئيس فلاديمير بوتين باستقلال منطقتين انفصاليتين هما "جمهوريتا" دونيتسك ولوغانسك، واستخدمت القوات الروسية المدفعية لشق طريقها إلى المدن في مرحلة استنزاف قاسية من الحرب.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن "لوائحنا في 17 حزيران/ يونيو تشمل مرتزقة وخبراء في الأسلحة من 64 دولة، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، وصل 6956 إلى أوكرانيا وتم القضاء على 1956 منهم وغادر 1779" آخرون.

وأضافت الوزارة الروسية أن بولندا هي "الرائدة" بين الدول الأوروبية في تأمين وصول المقاتلين إلى أوكرانيا، تليها رومانيا وبريطانيا.

ومنذ بدء تدخل موسكو في أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير، سافر آلاف المتطوعين الأجانب معظمهم من الأوروبيين، إلى هذا البلد لمساعدة القوات في كييف.

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