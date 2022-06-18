تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الثلاثاء

المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 29-18 29-18 28-16 بيت لحم 29-18 29-18 28-16 رام الله والبيرة 28-17 28-17 27-15 طولكرم 30-19 30-19 29-18 نابلس 30-18 30-18 29-17 قلقيلية 30-19 30-19 29-18 جنين 32-20 32-20 31-18 سلفيت 29-18 29-18 28-16 طوباس 33-21 33-21 32-19 روابي 30-18 30-18 29-17 الخليل 28-17 28-17 27-16 غزه 29-20 29-20 28-19 أريحا 37-23 37-23 35-21 خانيونس 29-20 29-20 28-19 الأغوار الشمالية 35-21 35-21 33-19 رفح 30-19 30-19 29-18

هذه الليلة: يكون الجو دافئا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأحد، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الاثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف صيفيا اعتياديا، و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من:1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.2- خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي