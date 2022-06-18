شؤون فلسطينية

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الثلاثاء

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الثلاثاء
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو دافئا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأحد، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الاثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف  صيفيا اعتياديا، و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية  الأخوة المواطنين من:

1-    التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

2-    خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

                               درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 29-18 29-18 28-16 بيت لحم 29-18 29-18 28-16
رام الله والبيرة 28-17 28-17 27-15 طولكرم 30-19 30-19 29-18
نابلس 30-18 30-18 29-17 قلقيلية 30-19 30-19 29-18
جنين 32-20 32-20 31-18 سلفيت 29-18 29-18 28-16
طوباس 33-21 33-21 32-19 روابي 30-18 30-18 29-17
الخليل 28-17 28-17 27-16 غزه 29-20 29-20 28-19
أريحا 37-23 37-23 35-21 خانيونس 29-20 29-20 28-19
الأغوار الشمالية 35-21 35-21 33-19 رفح 30-19 30-19 29-18

أخبار ذات صلة

أسعار الخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة اليوم السبت

أسعار الخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة اليوم السبت

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الأحد

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الأحد

أول تعليق من حركة حماس على القصف الإسرائيلي بقطاع غزة

أول تعليق من حركة حماس على القصف الإسرائيلي بقطاع غزة

(فدا): من يعلق آمالا على زيارة بايدن أن يصحو من غفلته

(فدا): من يعلق آمالا على زيارة بايدن أن يصحو من غفلته

شاهد: إعلام الاحتلال يحتفي بتدمير مرصد للمقاومة يطل على مستوطنة (نتيف هعسارا)

شاهد: إعلام الاحتلال يحتفي بتدمير مرصد للمقاومة يطل على مستوطنة (نتيف هعسارا)

إعلاميون يوصون بزيادة مساحة تناول القضية الفلسطينية في الإعلام العربي

إعلاميون يوصون بزيادة مساحة تناول القضية الفلسطينية في الإعلام العربي

كيف جاء سعر صرف الدولار مقابل الشيكل في بداية الأسبوع؟

كيف جاء سعر صرف الدولار مقابل الشيكل في بداية الأسبوع؟

شاهد: طائرات الاحتلال تشن عدة غارات في مناطق متفرقة بقطاع غزة

شاهد: طائرات الاحتلال تشن عدة غارات في مناطق متفرقة بقطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

(فدا): من يعلق آمالا على زيارة بايدن أن يصحو من غفلته

(فدا): من يعلق آمالا على زيارة بايدن أن يصحو من غفلته

إعلاميون يوصون بزيادة مساحة تناول القضية الفلسطينية في الإعلام العربي

إعلاميون يوصون بزيادة مساحة تناول القضية الفلسطينية في الإعلام العربي

الرجوب: التأهل لنهائيات كأس آسيا تتويج لجهود مبذولة من اللاعبين وكافة الطواقم

الرجوب: التأهل لنهائيات كأس آسيا تتويج لجهود مبذولة من اللاعبين وكافة الطواقم

طوباس: مستوطنون يقتحمون منطقة &#34;سارية العلم&#34; في طمون

طوباس: مستوطنون يقتحمون منطقة "سارية العلم" في طمون

صالح ناصر يستنكر جريمة اغتيال الشبان الثلاثة في جنين ويطالب بالحماية الدولية للفلسطينيين

صالح ناصر يستنكر جريمة اغتيال الشبان الثلاثة في جنين ويطالب بالحماية الدولية للفلسطينيين

الخارجية: قرار محكمة الإحتلال بشأن مسافر يطا دليل على أنها عصابات إجرامية

الخارجية: قرار محكمة الإحتلال بشأن مسافر يطا دليل على أنها عصابات إجرامية

تفاصيل لقاء المالكي بمبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط

تفاصيل لقاء المالكي بمبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط

منظمة التعاون الإسلامي: ندين اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة مواطنين في جنين

منظمة التعاون الإسلامي: ندين اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة مواطنين في جنين

منوعات

من أُم بديلة.. شاهد أول طفلة لبريانكا شوبرا تحدث ضجة كبيرة

من أُم بديلة.. شاهد أول طفلة لبريانكا شوبرا تحدث ضجة كبيرة

بدرية طلبة تكشف عن تعرضها للتهديد بالقتل.. بالتفاصيل

بدرية طلبة تكشف عن تعرضها للتهديد بالقتل.. بالتفاصيل

شاهد: رجل يدّعي أنه &#34;الله&#34; للزواج من شمس الكويتية

شاهد: رجل يدّعي أنه "الله" للزواج من شمس الكويتية

شاهد: سعد لمجرد يحدث ضجة بإطلالته في حفله الأخير مع إليسا

شاهد: سعد لمجرد يحدث ضجة بإطلالته في حفله الأخير مع إليسا

هل تحمل كلمات أغنية شاكيرا الجديدة رسائل مبطنة لبيكيه؟

هل تحمل كلمات أغنية شاكيرا الجديدة رسائل مبطنة لبيكيه؟

وفاة مخرجة مصرية شهيرة في حادث سير أليم

وفاة مخرجة مصرية شهيرة في حادث سير أليم

مسؤول سياسي يهاجم فيلم &#34;أصحاب ولا أعز&#34;.. تعرف عليه

مسؤول سياسي يهاجم فيلم "أصحاب ولا أعز".. تعرف عليه

ما هي تطورات الحالة الصحية لعادل إمام بعد أنباء نقله إلى المستشفى؟

ما هي تطورات الحالة الصحية لعادل إمام بعد أنباء نقله إلى المستشفى؟

بيلا حديد: أتمنى العودة بالزمن لأقاتل من أجل فلسطين

بيلا حديد: أتمنى العودة بالزمن لأقاتل من أجل فلسطين

وفاة الفنان الأردني وبطل الأعمال البدوية &#34;هشام هنيدي&#34;

وفاة الفنان الأردني وبطل الأعمال البدوية "هشام هنيدي"

عربي

حريق مخيم للنازحين في العراق بسبب تماس كهربائي

حريق مخيم للنازحين في العراق بسبب تماس كهربائي

ولي العهد السعودي يزور تركيا يوم الأربعاء المقبل

ولي العهد السعودي يزور تركيا يوم الأربعاء المقبل

عسكريون أمريكيون يحذرون من صدام مباشر بين واشنطن وموسكو في سوريا

عسكريون أمريكيون يحذرون من صدام مباشر بين واشنطن وموسكو في سوريا

السعودية تصدر قراراً متعلقاً بسفر المقيم للخارج أو العودة للمملكة

السعودية تصدر قراراً متعلقاً بسفر المقيم للخارج أو العودة للمملكة