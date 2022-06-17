شؤون فلسطينية

الرجوب: التأهل لنهائيات كأس آسيا تتويج لجهود مبذولة من اللاعبين وكافة الطواقم

الرجوب: التأهل لنهائيات كأس آسيا تتويج لجهود مبذولة من اللاعبين وكافة الطواقم
رام الله - دنيا الوطن
وصل المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم الجمعة إلى فلسطين قادما من منغوليا بعد حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023.

وكان في استقبال المنتخب في مدينة أريحا رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الفريق جبريل الرجوب، وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، إضافة لعدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية، وحشد من جماهير الفدائي. 

وقال الفريق الرجوب في كلمته إن الفدائي حقق إنجازا جديدا بالتأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023، مؤكدا أن هذا الإنجاز تتويج لجهد كبير بذله اللاعبين والطواقم الفنية والإدارية للمنتخب، لافتا إلى أن وجود الحاضنة الشعبية والرسمية شكل مصدر إلهام وقوة ووفر الأسباب للاعبين لتحقيق ما تم تحقيقه في التصفيات الآسيوية.

ونقل رئيس الاتحاد تحيات القيادة وفي مقدمتهم الرئيس أبو مازن، والحكومة الفلسطينية وكافة مكونات العمل الوطني الفلسطيني، مؤكدا أن هذا الإنجاز كان مصدر سعادة وفخر للأسرة الرياضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني كافة.

وأكد الرجوب تجديد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الثقة بالطاقم الفني والإداري للمنتخب بعد التأهل إلى النهائيات الاسيوية، مؤكدا أن المطلوب الآن هو عقد لقاء موسع بمشاركة الجميع ليشكل خارطة طريق تحقق مجموعة من الأهداف ذات علاقة بالمشاركة في نهائيات كأس آسيا.

وأكد أن خطة الاتحاد لتحقيق الهدف من خلال العمل من قبل الدوائر المختصة لاستقطاب واستكشاف لاعبين جدد من الفلسطينيين حول العالم، ومن خلال إقامة معسكرات تدريبية، بالإضافة إلى إقامة مباريات مع منتخبات بهدف زيادة الاحتكاك واكتساب المزيد من الخبرة.

وأشار الرجوب إلى أن بناء منظومة وآليات تسويقية لتقديم اللاعب الفلسطيني ومعاناته وعذاباته وعظمته ورسالته الوطنية، الذي يشكل أحد أنبل رموز الأصول والهوية الوطنية، داعيا وسائل الاعلام ليشكلوا جسور لتقديم اللاعب الفلسطيني إلى العالم.

وأكد الرجوب ضرورة الحفاظ على الرياضة الفلسطينية كعنصر وحدة للشعب الفلسطيني، وبعيدا عن كافة أشكال التجاذبات والانقسامات.


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