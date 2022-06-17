طوباس: مستوطنون يقتحمون منطقة "سارية العلم" في طمون

رام الله - دنيا الوطناقتحم مستوطنون، مساء اليوم الجمعة، منطقة سارية العلم في جبل طمون جنوب شرق طوباس.وقال رئيس بلدية طمون معاذ بني عودة لـ "وفا"، إن ما يزيد عن 20 مستوطنا يستقلون مركبات اقتحموا منطقة "سارية العلم" الواقعة في جبل طمون ومنطقة "أم الكبيش" المجاورة لها إلى الشرق من البلدة، وذلك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأضاف أن المستوطنين اقتحموا المنطقة أكثر من مرة خلال الشهرين الأخيرين، كما قاموا الأسبوع الماضي بإنزال العلم عن السارية خلال اقتحامهم.