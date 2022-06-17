صالح ناصر يستنكر جريمة اغتيال الشبان الثلاثة في جنين ويطالب بالحماية الدولية للفلسطينيين









رام الله - دنيا الوطناستنكر رئيس اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين صالح ناصر، جريمة الاغتيال البشعة في جنين والتي أدت لاستشهاد ثلاثة شبان جرى اعدامهم بدم بارد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة.وشدد ناصر في تصريحات صحفية أن إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال تواصل جرائم الإعدام والاعتقالات اليومية لأبناء شعبنا الفلسطيني، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات والمسجد الأقصى ومنازل المواطنين الآمنين، وتواصل تمردها على قرارات الشرعية الدولية، مستغلة الدعم الأميركي وانحياز واشنطن الكامل للأعمال العدوانية الإسرائيلية، وسياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير الذي ينتهجها المجتمع الدولي تجاه حقوق شعبنا الفلسطيني.وأكد ناصر أن المقاومة بكل أشكالها هي حق مشروع لشعبنا الفلسطيني للخلاص من الاحتلال والاستيطان، والفوز بالحقوق الوطنية المشروعة بما فيها حقه في الحرية والعودة والاستقلال وتقرير المصير.ودعا ناصر لتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية لتوفر مقومات الصمود لشعبنا وتقود الحركة الجماهيرية بمركز قيادي موحد في المعركة الوطنية نحو الانتفاضة الشعبية الشاملة بكافة الأشكال والأساليب النضالية على طريق العصيان الوطني الشامل ضد الاحتلال والمستوطنين.وختم ناصر تصريحه مطالباً مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا وأرضه وقدسه من جرائم الاحتلال وعدوانه المتواصل والتي ترقى إلى جرائم حرب وفق القانون الدولي.