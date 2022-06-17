شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء المالكي بمبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط

تفاصيل لقاء المالكي بمبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط
رام الله - دنيا الوطن
التقى رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين، أمس الخميس، بمبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، السيد سفين كوبمانس، والوفد المرافق له، في مقر الوزارة بمدينة رام الله. 

في بداية اللقاء، استعرض د. المالكي آخر المستجدات والتطورات السياسية على الساحة الفلسطينية، مسلطاً الضوء على الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المتصاعدة والمستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

أكد المالكي على ترحيبه باستمرار العمل مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز العلاقة بين الطرفين، بما يساهم في الحفاظ على دور الاتحاد الأوروبي في عملية السلام، مشيراً الى حديثه مع العديد من وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي لضمان إبقاء القضية الفلسطينية القضية المركزية، وبالتالي تعزيز الدعم الأوروبي لحقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية كافة.

وأشاد د. المالكي بجهود الاتحاد الأوروبي على جميع الأصعدة واستمراره في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني في مختلف المجالات، وأهمية دوره في المساهمة في إيجاد حلول للقضية الفلسطينية.

بدوره، أكد السيد كوبمانس أن مواقف الاتحاد الاوروبي ثابتة ولم تتغير بخصوص الاستيطان وحل الدولتين، وسيستمر بدعم الشعب الفلسطيني خاصة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.


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