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السعودية تصدر قراراً متعلقاً بسفر المقيم للخارج أو العودة للمملكة

السعودية تصدر قراراً متعلقاً بسفر المقيم للخارج أو العودة للمملكة
رام الله - دنيا الوطن
سمحت المديرية العامة للجوازات السعودية للمقيمين بالسفر دون اشتراط تلقيهم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للعودة.

وأوضحت المديرية أنه يلزم لسفر المقيم وجود تأشيرة سارية المفعول، ووثيقة سفر سارية، مع الالتزام بشروط دخول البلد المقصد، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأفادت الجوازات بأنه يمكن للمقيم العودة إلى السعودية دون اشتراط حصوله على لقاح كورونا، مؤكدة أن التعليمات تشترط سريان صلاحية التأشيرة وهوية مقيم لدخول المقيم إلى المملكة.

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