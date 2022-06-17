خلال منتدي باكو العالمي.. أبو الغيط: أخشى تهميش القضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الجامعة تشهد اقتراب "عاصفة مكتملة" لها عناصر عديدة، لكن الأزمة تحمل فرصا للعالم العربي لمواجهة التحديات بشكل مشترك.وقال أبو الغيط: "إن الجامعة العرببة ستنظر قريبا في استراتيجية عربية لتحقيق الأمن الغذائي بشكل جماعي"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وصرح المستشار جمال رشدى المتحدث باسم الأمين العام، بأن كلمات أبو الغيط جاءت خلال مشاركته فى منتدى باكو العالمى، حيث ألقى كلمة في جلسة خصصت للبحث عن السلام والإستقرار فى الشرق الأوسط ترأسها عمرو موسى.وأعرب أبو الغيط عن خشيته من تهميش القضية الفلسطينية بسبب الاستقطاب العالمي والقضايا الإقليمية الملحة.وأوضح المتحدث أن الامين العام للجامعة أكد في كلمته أن إيران تتبنى أجندة قومية أساسا ولكنها تتخفى وراء شعارات طائفية، عبر تأييد الجماعات المسلحة والمليشيات المسلحة داخل الدول العربية، موضحا أنه لا توجد دولة ذات سيادة تقبل بمثل هذا التدخل فى شئونها.ونقل رشدي عن أبو الغيط قوله "إن ثمة خطوات إيجابية على صعيد الأزمة في اليمن، خاصة مع تمديد الهدنة، رغم الخروقات العديدة من الجانب الحوثي"، مؤكدا أن الحل السياسي ممكن إذا تخلى الحوثيون عن إرتباطاتهم الإقليمية وخفضوا من سقف مطالبهم وقبلوا بالمشاركة في اليمن الجديد، جنبا الى جنب مع كافة المكونات السياسية في البلد.