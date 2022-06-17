منظمة التعاون الإسلامي: ندين اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة مواطنين في جنين



وحمّلت المنظمة في بيان لها، قوة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة، داعية المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والضغط على حكومة الاحتلال الاسرائيلي من أجل وقف جرائمها وانتهاكاتها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وارضه ومقدساته، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



رام الله - دنيا الوطنأعربت منظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها لجريمة اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة مواطنين فلسطينيين اليوم الجمعة، في مدينة جنين.