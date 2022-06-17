"حقوق الإنسان" بالمنظمة: الاحتلال بمواصلة جرائمه يوجه رسالة أنه غير آبه بالقانون الدولي

رام الله - دنيا الوطنقالت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، إن تواصل سلطات الاحتلال جرائمها بحق أبناء شعبنا غير آبهة بالقانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، رسالة تستند إلى حقيقة أن دولة الاحتلال تستقوي بقوى عالمية متنفذة توفر لها الغطاء والدعم الكامل لمنع ملاحقتها ومحاسبتها دوليا.وأوضحت الدائرة في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، أن عملية إعدام الشبان الثلاثة التي نفذتها قوات الاحتلال فجر اليوم في جنين تأتي في إطار الجريمة المنظمة المستمرة التي ترتكب بحق أبناء شعبنا منذ احتلال فلسطين، حيث نشهد في الأيام الأخيرة إمعانا وازديادا كبير في عمليات القتل والاعدام الميداني خارج إطار القانون.وطالبت دول العالم لوضع حد لهذه الجرائم، وممارسة دورهم في حمايه حقوق الإنسان الفلسطيني في مواجهة كل السياسات التي يتعرض لها من قتل ممنهج وتدمير للمنازل، وسرقه للأرض، وسياسه التمييز العنصري والتطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال على مرأى ومسمع من العالم أجمع.