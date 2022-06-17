موقع إسرائيلي يكشف نوع وطبيعة عمل منطاد المراقبة الذي سقط شمال قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنكشف موقع (إنتلي تايمز) الإسرائيلي، عن نوع منطاد المراقبة الذي سقط، صباح اليوم الجمعة، شمال قطاع غزة، والذي سيطرت عليه حركة المقاومة الاسلامية (حماس).وأكد الموقع، أن المعلومات المتوفرة حول المنطاد، تدور حول أنه من نوع (سكاي ستار) للاستخدامات التكتيكية في الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والاتصالات.في السياق، أكد الموقع، أن الجيش الاسرائيلي زعم أنه لايوجد خوف من تسرب معلومات ذات قيمة في أعقاب سيطرة حركة حماس على منطاد المراقبة.وقال: "الجيش استخدم كلمة معلومات ذات قيمة، أو معلومات جوهرية، لذلك يمكن التقدير أن هناك إمكانية لدى حماس للحصول على معلومات، بالتأكيد معلومات تكنو_عملياتية، هذا التقدير يؤكده محاولة تدمير المنطاد والكاميرات التي يحملها".