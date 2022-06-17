وزير التربية والتعليم يوجه الجهات المختصة بتأجيل امتحان الثانوية لشقيقة أحد شهداء جنين

رام الله - دنيا الوطنوجه وزير التربية والتعليم أ. د. مروان عورتاني الجهات المختصة في الوزارة تأجيل إمتحان الثانوية العامة للطالبة تالا صلاح شقيقة الشهيد يوسف صلاح الذي اغتالته قوات الاحتلال فجر الجمعة، على أن يتم عقد الامتحان لها في وقت لاحق وفق ما يناسبها.يشار إلى أن ثلاثة شبان فلسطينيين، استشهدوا، فجر اليوم الجمعة، فيما أصيب ثمانية آخرون، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت الحي الشرقي لمدينة جنين.وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال نفذت عملية اغتيال بحق الشبان الثلاثة، وهم: براء لحلوح وليث أبو سرور يوسف صلاح، مضيفةً أن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على سيارتهم في المدينة.وأفاد شهود عيان، أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت المدينة.