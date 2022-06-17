إصابات بالاختناق والرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال بالخليل ونابلس وقلقيلية

رام الله - دنيا الوطنأصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للفعالية الوطنية الأسبوعية تحت عنوان "لا لنكبة جديدة بمسافر يطا".وقال منسق لجان الحماية والصمود جنوب الخليل فؤاد العمر: "إن قوات الاحتلال قمعت الفعالية التي أقيمت في منطقة العين البيضا، والجوايا بمسافر يطا، حيث تقوم بشق شارع استيطاني في أراضي المواطنين"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأوضح أن جيش الاحتلال أطلق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المشاركين، ما أدى الى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق تم معالجتهم ميدانيا.الجدير بالذكر، أن الفعالية تقام بشكل أسبوعي بمشاركة أهالي مسافر يطا والقرى والتجمعات المهددة بالتهجير، ونشطاء ومتضامنين أجانب، ضد محاولات الاحتلال تهجيرهم لصالح التوسع الاستيطاني، وقراراته المجحفة بحق المواطنين وممتلكاتهم.إلى ذلك، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في قرية قريوت جنوب نابلس.ونقلت الوكالة الفلسطينية الرسمية، عن مصادر محلية، بأن عددا من المستوطنين اقتحموا نبع مياه القرية، بحماية جنود الاحتلال ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين الذين تصدوا للاقتحام.وذكرت أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.في ذات السياق، أصيب 11 شابا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق قلقيلية المناهضة للاستيطان والتي انطلقت تنديدا بجريمة الاحتلال التي ارتكبها بحق أبناء شعبنا في جنين وأدت لارتقاء 3 شهداء.وأفاد الناطق الإعلامي لحركة "فتح" إقليم قلقيلية مراد شتيوي، أن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة بإطلاق كثيف للرصاص المعدني وقنابل الغاز، ما أدى لإصابة 11 منهم، إضافة إلى العشرات بالاختناق بينهم نساء وأطفال عولجوا جميعهم ميدانيا.وأوضح شتيوي أن مواجهات اندلعت عقب اقتحام جيش الاحتلال للبلدة تركزت في محيط مسجد عمر بن الخطاب، تصدى خلالها الشبان للجنود بالحجارة وإرجاع قنابل الغاز باتجاههم، ما أجبرهم على التراجع بعد محاولتهم نصب كمائن لاعتقال الشبان.وذكر شتيوي أن المسيرة انطلقت بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب بمشاركة المئات من أبناء البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية المنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا في كل محافظات الوطن، تحديدا في محافظة جنين، والداعية لتصعيد المقاومة الشعبية في كل مكان.