شؤون فلسطينية

العوض يعقب على حادثة اغتيال الشبان الثلاثة بجنين.. ماذا قال؟

العوض يعقب على حادثة اغتيال الشبان الثلاثة بجنين.. ماذا قال؟
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر وليد العوض، رئيس لجنة اللاجئين في المجلس الوطني الفلسطيني، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، أن جريمة الاغتيال الوحشية التي نفذها جيش الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، في جنين وأدت لاستشهاد ثلاثة من الشبان، جاءت كترجمة عملية للفرصة التي تطلبها الادارة الامريكية لاتاحة المجال لزيارة الرئيس الامريكي جو بايدن  للمنطقة.

وقال العوض في تصريح وصل "دنيا الوطن": "إن هذه الفرصة تتخذها حكومة بينت -لابيد -غانتس - المدعومة من منصور عباس ضوءاً  اخضر لاستمرار العدوان وارتكاب الجرائم وعمليات الاعتقال والقتل بدم بارد  لابناء شعبنا الفلسطيني".  

واضاف: "امام هذه الجرائم المستمرة واصرار دولة الاحتلال على المضي قدماً في مواصلة الاستيطان والعدوان والقتل والتنكر لقرارات الشرعية الدولية ، أمام كل هذا الصلف لم يعد من المفهوم الرهان على ادارة بايدن كما لم تعد عبارات الادانة والاستنكار مفيدة كذلك فإن استمرار عملية التلويح بتنفيذ قرارات المجلس المركزي اصبحت عصية على الاستيعاب".

وفي السياق ذاته، أكد العوض أن المطلوب وبدون تردد، الإسراع في اطلاق سراح قرارات المجلس المركزي كافة، والبدء بتنفيذها خاصة فيما يتعلق بوقف العمل بالاتفاقات مع دولة الاحتلال وسحب الاعتراف بدول الاحتلال والذهاب قيادة موحدة فعلية لتفعيل جبهة موحدة المقاومة الشعبية والعمل على انهاء الانقسام، وتفعيل حق الشعب الفلسطيني المشروع بمقاومة الاحتلال وفقاً لما كافة المواثيق والاعراف الدولية  وتمكين شعبنا من  انجاز حقوقه  الوطنية المشروعة في العودة والحرية واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، والابتعاد عن الغرق في مربع التحسينات الاقتصادية والتفاهمات في غزة.

واشار العوض الى ان هذا الطريق، هو طريق تنفيذ قرارات المجلس المركزي كافة، والذي لا يتعارض اطلاقاً مع مواصلة العمل السياسي والدبلوماسي ومطالبة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة  للضغط على دولة الاحتلال لوقف جرائمها، والتوجه لمحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين في محكمة الجنايات الدولية.

وختم العوض بالقول: "إن استمرار جرائم الاحتلال وصمت المجتمع الدولي وذهاب العديد من الدولة العربية للتطبيع الاحتلال عبر مسار التطبيع بات يتطلب موقفاً فلسطينا عملياً وجاداً يغادر مربع المراهنة والتلويح والتهديد ويجد طريقه للتنفيذ الفعلي".

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