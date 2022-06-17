الكشف عن تفاصيل جديدة حول حادثة سقوط منطاد المراقبة الاسرائيلي شمال القطاع

رام الله - دنيا الوطنكشف دورون كدوش، المراسل العسكري لإذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي، تفاصيل جديدة حول حادثة سقوط منطاد المراقبة الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، شمال قطاع غزة.وأكد كدوش، أن التحقيق الأولي للجيش، يكشف أن منطاد المراقبة الذي سقط شمال غزة، انقطع لأسباب فنية، وهو ينقل المعلومات والصور مباشرة.وأشار إلى أنه لا يوجد معلومات استخباراتية مخزنة بداخل المنطاد، منوها في الوقت ذاته إلى أنه لهذا السبب فإن الجيش الاسرائيلي يقول أنه لا يوجد خوف من تسرب للمعلومات.ولفت المراسل العسكري لإذاعة جيش الاحتلال، إلى أنه رغم محاولات إطلاق النيرات التحذيرية قرب المنطاد، إلا أن حركة حماس استولت عليه.