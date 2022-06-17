شؤون فلسطينية

بعد سقوطه في غزة.. هل تتسرب معلومات استخبارية من المنطاد؟

بعد سقوطه في غزة.. هل تتسرب معلومات استخبارية من المنطاد؟
رام الله - دنيا الوطن
زعمت القناة (13) الإسرائيلة، اليوم الجمعة، أنه وبعد الجدل حول إمكانية حصول حماس على معلومات استخباراتية من المنطاد تبين أنه ينقل المعلومات وما يلتقطه يرسله فورًا إلى مركز العمليات.

وادعت القناة(13) أنه لا يحمل أي مواد استخباراتية بداخل معداته الالكترونية.

أعلن جيش الاحتلال، اليوم الجمعة، رسمياً سقوط منطاد مراقبة في قطاع غزة، وقال إن "التفاصيل قيد الفحص".

وكانت مصادر محلية، أفادت بسقوط منطاد إسرائيلي، يُستخدم لأغراض عسكرية كالتجسس والمراقبة في المنطقة الشرقية لبيت حانون، فيما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر أفراداً يسيطرون على المنطاد. 

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