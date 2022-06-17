ماذا علقت كتائب القسام على استشهاد ثلاثة شبان فجر اليوم في جنين؟

رام الله - دنيا الوطننعت كتائب القسام الجناح العسكري لـحركة حماس، شهداء جنين الأبطال الذين اغتالهم الاحتلال فجر اليوم.وأضافت الكتائب في بيان لها: "ليرتقي شهيدنا المطارد القائد براء وإخوانه الشهداء معبّدين بدمائهم الطاهرة طريق النصر والتحرير.وأكدت على أن "جرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا ومقاوميه لن توقف المد الجهادي المتصاعد، وروح البطولة والفداء التي تزداد تجذراً في صفوف شعبنا وشبابه البواسل".وشددت على أن" نار الثورة ستزداد توقداً لتؤرق المحتل في كل مدينة وساحة وزقاق، وفي كل زمان يتوقعه الاحتلال أو لا يتوقعه، وصولاً لتحقيق غاية شعبنا في تطهير الأرض والمقدسات من دنس الغاصبين".قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن "3 فلسطينيين استشهدوا، وأصيب 8 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين".وأفادت مصادر إعلامية بأن نحو 30 آلية عسكرية اقتحمت المدينة ونصبت الكمائن والقناصة في المنطقة الشرقية، وحاصرت سيارة في حي المراح، وأطلقت النار على 4 شبان كانوا داخلها، فقتلت 3 وأصابت الرابع بجروح خطيرة قبل أن تنسحب.كما ذكر تلفزيون فلسطين الرسمي أن الشهداء هم براء لحلوح، وليث أبو سرور، ويوسف صلاح.