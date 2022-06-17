شؤون فلسطينية

فلسطين تشارك بمؤتمر وزراء الثقافة في المنطقة الأورومتوسطية في نابولي

فلسطين تشارك بمؤتمر وزراء الثقافة في المنطقة الأورومتوسطية في نابولي
رام الله - دنيا الوطن
شاركت دولة فلسطين ممثلة بوزير الثقافة عاطف أبو سيف والوفد المرافق له المستشار الثقافي في سفارة فلسطين لدى إيطاليا عودة عمارنة، والوكيل المساعد للشوؤن المساندة في وزارة الثقافة ماهر أبو ريدة، بمؤتمر وزراء الثقافة في المنطقةالأورومتوسطية، اليوم الجمعة، في إيطاليا، إلى جانب ٢٥ دولة ومنظمة من بينها : الجزائر ولبنان ومصر والاردن والمغرب وليبيا.

وقال الوزير أبو سيف في كلمة له خلال المؤتمر:"إنه من المهم إتاحة الفرصة لنا لمناقشة قضايا مهمة تتعلق بثقافتنا في حوض البحر المتوسط، فالثقافة والفن والفنانون كانوا يتحركون بسهولة حول شواطئ هذا البحر العظيم، فشعوبنا عندما اخترعت الشعر والأدب والبلاغة والنحت فعلوا ذلك لأنهم يؤمنون بقوة الثقافة والإنسانية وأن أعمالهم كانت دائماً علامات ورسل محبة وسلام بالمنطقة، فالقيم والأخلاق لما نشرته هذه الأعمال هو علامات لوجودنا كسكان أصليين في هذه الحضارات، وإنه ومن أجل حماية الثقافة حول المتوسط يجب علينا أن لا ندع هذه الثقافة أن تكون مصدراً ومحركاً للكراهية والتمييز والتطرف".

وأكد الوزير أبو سيف أنه علينا أن نتحرك لنحمي الثقافة من تصرفات غير إنسانية وغير مسؤولة فالاحتلال الإسرائيلي يقوم بإجراءاته وانتهاكاته العسكرية المستمرة في فلسطين، فالثقافة في منطقتنا ليست آمنة، فيما نتحدث نحن عن الاستقرار والسلام في البحر المتوسط فان جزءاً كبيراً من ثقافة البحر المتوسط تتعرض للخطر بالشكل اليومي، فالمواقع الثقافية والآثار تهاجم ويتم انتهاكها وسرقتها في بلادنا من قبل الاحتلال الاسرائيلي، وهذه الآثار التي تسرق في وضح النهار، آثار صنعها أجدادنا الكنعانيون والفينقيون، كل هذه الاثار تصادر من قبل اسرائيل ومستوطنيها".

وتابع أبو سيف:"أن عشرات الكتاب والمثقفين والمؤلفين الموسيقيين والأدباء يتم اعتقالهم في سجون الاحتلال من جهة ومن جهة أخرى يحاصر الاحتلال الكتّاب والفنانين والأدباء الذين يعيشون في قطاع غزة ولا يسمح لهم بمغادرة القطاع للمشاركة في الفعاليات والمهرجانات الثقافية، وعرض أعمالهم بالخارج، وذلك لأنهم فلسطينيون".

وختم الوزير أبو سيف :"علينا أن نتدخل لحماية الثقافة من هذا الكره والتمييز، فنحن نجحنا بتسجيل فن التطريز الفلسطيني بشكل رسمي ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي الانساني العالمي لدى منظمة اليونسكو، هذا التطريز هو جزء من ثقافتنا ويعكس هذا التنوع الذي نحتفي به اليوم، وأنه بسبب عجز تدخل
المجتمع الدولي ضد الاحتلال الاسرائيلي فإننا نغامر بخسارة هذا التنوع والثراء، فالثقافة أيضاً إلى جانب كل ذلك هي ما نحافظ عليه من قيم واخلاق حيث نجحت شعوبنا حول حوض البحر المتوسط بنقلها من جيل لآخر، حيث تقع علينا مسؤولية كبيرة ألا وهي حمايتها.

أخبار ذات صلة

آلاف المواطنين في جنين يشيعون جثامين الشهداء أبو سرور وصلاح ولحلوح

آلاف المواطنين في جنين يشيعون جثامين الشهداء أبو سرور وصلاح ولحلوح

الكشف عن تفاصيل جديدة حول حادثة سقوط منطاد المراقبة الاسرائيلي شمال القطاع

الكشف عن تفاصيل جديدة حول حادثة سقوط منطاد المراقبة الاسرائيلي شمال القطاع

بعد سقوطه في غزة.. هل تتسرب معلومات استخبارية من المنطاد؟

بعد سقوطه في غزة.. هل تتسرب معلومات استخبارية من المنطاد؟

إعلاميون يوصون بزيادة مساحة تناول القضية الفلسطينية بالإعلام العربي

إعلاميون يوصون بزيادة مساحة تناول القضية الفلسطينية بالإعلام العربي

ماذا علقت كتائب القسام على استشهاد ثلاثة شبان فجر اليوم في جنين؟

ماذا علقت كتائب القسام على استشهاد ثلاثة شبان فجر اليوم في جنين؟

الغول: الاعتقال الإداري جريمة ضد الإنسانية والقانون ويجب إلغاؤه

الغول: الاعتقال الإداري جريمة ضد الإنسانية والقانون ويجب إلغاؤه

&#34;الديمقراطية&#34;: دماء شهداء جريمة الاغتيال الثلاثة في جنين لن تذهب هدراً

"الديمقراطية": دماء شهداء جريمة الاغتيال الثلاثة في جنين لن تذهب هدراً

الخليل: إصابة مُسن بجروح ورضوض إثر اعتداء المستوطنين عليه أثناء عمله بأرضه

الخليل: إصابة مُسن بجروح ورضوض إثر اعتداء المستوطنين عليه أثناء عمله بأرضه

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إعلاميون يوصون بزيادة مساحة تناول القضية الفلسطينية بالإعلام العربي

إعلاميون يوصون بزيادة مساحة تناول القضية الفلسطينية بالإعلام العربي

الغول: الاعتقال الإداري جريمة ضد الإنسانية والقانون ويجب إلغاؤه

الغول: الاعتقال الإداري جريمة ضد الإنسانية والقانون ويجب إلغاؤه

فلسطين تشارك بمؤتمر وزراء الثقافة في المنطقة الأورومتوسطية في نابولي

فلسطين تشارك بمؤتمر وزراء الثقافة في المنطقة الأورومتوسطية في نابولي

فتح: إسرائيل أوغلت في القتل والتدمير وتبعث برسالة لواشنطن

فتح: إسرائيل أوغلت في القتل والتدمير وتبعث برسالة لواشنطن

سرايا القدس - كتيبة جنين: جريمة الاحتلال البشعة في جنين لن تمر مرور الكرام

سرايا القدس - كتيبة جنين: جريمة الاحتلال البشعة في جنين لن تمر مرور الكرام

رضوان: اغتيال الاحتلال الشبان الثلاثة بجنين لن يوقف مسيرة المقاومة المتصاعدة

رضوان: اغتيال الاحتلال الشبان الثلاثة بجنين لن يوقف مسيرة المقاومة المتصاعدة

النيابة العامة تعقد مؤتمرها السنوي العاشر الفلسطيني الإيطالي المشترك

النيابة العامة تعقد مؤتمرها السنوي العاشر الفلسطيني الإيطالي المشترك

ماذا علقت فتح على استشهاد ثلاثة شبان في جنين؟

ماذا علقت فتح على استشهاد ثلاثة شبان في جنين؟

منوعات

وفاة الفنان الأردني وبطل الأعمال البدوية &#34;هشام هنيدي&#34;

وفاة الفنان الأردني وبطل الأعمال البدوية "هشام هنيدي"

بعد هجومها الحاد على عادل إمام..نجلاء فتحي &#34;أنا مسؤولة عن كلامي&#34;

بعد هجومها الحاد على عادل إمام..نجلاء فتحي "أنا مسؤولة عن كلامي"

هل انزعجت إليسا من غناء أصالة (ع بالي حبيبي) في حفلها في قطر؟

هل انزعجت إليسا من غناء أصالة (ع بالي حبيبي) في حفلها في قطر؟

شروط غريبة لحضور حفل إليسا وسعد لمجرد ضمن موسم جدة

شروط غريبة لحضور حفل إليسا وسعد لمجرد ضمن موسم جدة

أول ظهور لأحمد العوضي بعد عودته إلى ياسمين عبد العزيز

أول ظهور لأحمد العوضي بعد عودته إلى ياسمين عبد العزيز

معركة قضائية تشتعل بين (MBC) ومحمد رمضان..وهذه التفاصيل

معركة قضائية تشتعل بين (MBC) ومحمد رمضان..وهذه التفاصيل

ممثل شهير قتل والدته ويخطط لاغتيال رئيس وزراء بلاده

ممثل شهير قتل والدته ويخطط لاغتيال رئيس وزراء بلاده

تعليق صادم من هيئة المحلّفين ضد آمبر هيرد

تعليق صادم من هيئة المحلّفين ضد آمبر هيرد

تسريب تسجيل صوتي للفنانة نجلاء فتحي تفضح فيه عادل إمام..والأخير يلتزم الصمت

تسريب تسجيل صوتي للفنانة نجلاء فتحي تفضح فيه عادل إمام..والأخير يلتزم الصمت

الراحلة دلال عبد العزيز تشارك في فيلم ابنتها دنيا (تسليم أهالي)

الراحلة دلال عبد العزيز تشارك في فيلم ابنتها دنيا (تسليم أهالي)

عربي

السعودية تعلق على قرار المحكمة الدولية في قضية الحريري بحق عضوين من &#34;حزب الله&#34;

السعودية تعلق على قرار المحكمة الدولية في قضية الحريري بحق عضوين من "حزب الله"

السودان: احتجاجات مناهضة للجيش تسفر عن مقتل شخص في أم درمان

السودان: احتجاجات مناهضة للجيش تسفر عن مقتل شخص في أم درمان

أسرة تحت الأنقاض.. انهيار عقار من خمسة طوابق في العاصمة المصرية

أسرة تحت الأنقاض.. انهيار عقار من خمسة طوابق في العاصمة المصرية

سعد الحريري يعلق على قرار المحكمة الدولية في قضية اغتيال والده

سعد الحريري يعلق على قرار المحكمة الدولية في قضية اغتيال والده