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السعودية تعلق على قرار المحكمة الدولية في قضية الحريري بحق عضوين من "حزب الله"

السعودية تعلق على قرار المحكمة الدولية في قضية الحريري بحق عضوين من "حزب الله"
رام الله - دنيا الوطن
دعت السعودية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه لبنان، مرحبة بحكم المحكمة الدولية بحق عضوين في "حزب الله" لدورهما باغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان: "نرحب بالحكم الصادر بالإجماع عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان​، بحق عميلين تابعين لميليشيا "​حزب الله​" الإرهابي، لدورهما في الهجوم الإرهابي الذي تسبب في مقتل اثنين وعشرين شخصا، من بينهم رئيس الوزراء الأسبق ​رفيق الحريري​، وجرح 226 شخصا".

ودعت المجتمع الدولي​ إلى "الاضطلاع بمسؤولياته تجاه لبنان وشعبه الشقيق، الذي يعاني من الممارسات الإرهابية العبثية للمليشيا المدعومة من ​إيران​، والعمل على تطبيق القرارات الدولية الخاصة بلبنان، وتتبع الجناة الذين أسهموا عمدا في إزهاق أرواح الأبرياء، مما تسبب بفوضى غير مسبوقة في هذا البلد الشقيق، والقبض عليهم إحقاقا للعدالة، ونزع فتيل الأزمات التي يعيشها لبنان وشعبه خلال العقود القليلة الماضية بسبب ممارساتهم الإرهابية".

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