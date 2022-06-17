"الديمقراطية": دماء شهداء جريمة الاغتيال الثلاثة في جنين لن تذهب هدراً

رام الله - دنيا الوطندانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين جريمة اغتيال الشبان الثلاثة (براء لحلوح) وليث أبو سرور، ويوسف أبو صلاح، في جنين فجر اليوم، مؤكدةً أن دمائهم لن تذهب هدراً.ونعت الجبهة الشهداء الثلاثة، ودعت جماهير شعبنا إلى المشاركة في تشييع الشهداء وفي بيوت العزاء بما يليق بتضحياتهم الجسام.وأكدت الجبهة في بيان صدر عنها اليوم، أن سياسة الاغتيالات والاعدامات بدم بارد لأبناء شعبنا، محاولة إسرائيلية فاشلة لتقويض ارادة النضال والصمود، والمقاومة الشعبية الناهضة في عموم الضفة الغربية.وحملت الجبهة في بيانها حكومة الاحتلال، حكومة الثلاثي بينيت- لابيد- عباس المسؤولية الكاملة عن تلك الجريمة النكراء وتبعاتها. مشددةً أن شعبنا بمقاومته لن يقف مكتوف الأيدي أمام تلك الجرائم وإيغال الاحتلال في العدوان والقتل والاعتقال لأبناء شعبنا، وفي الاقتحامات للمدن والمخيمات والقرى الفلسطينية والمسجد الأقصى، واستمرار هدم منازل المواطنين وسياسات التهجير القسري والتطهير العرقي.وختمت الجبهة بيانها مؤكدةً أنه لا خيار أمام شعبنا الفلسطيني لمواجهة الاحتلال والدفاع عن كرامته الوطنية سوى بتصعيد المقاومة والمجابهة الشاملة بكل الأشكال والأساليب حتى كنس الاحتلال والاستيطان عن أرضنا وقدسنا والفوز بالحقوق الوطنية المشروعة بالحرية والعودة والاستقلال.