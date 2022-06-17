بعد السيطرة على المنطاد.. طائرات الاستطلاع تقصف هدفاً قرب معبر بيت حانون شمال القطاع





يأتي ذلك بعد وقت قليل، من سيطرة المقاومة على منطاد يستخدم لأغراض عسكرية، شمال القطاع.





ووفق ما ذكره، نير دفوري من (القناة 12) الإسرائيلية، بأن الجيش هاجم مكان سقوط المنطاد، على ما يبدو لتدمير معدات التصوير الموجودة عليه.





وأعلن جيش الاحتلال، رسمياً سقوط منطاد مراقبة في قطاع غزة، وقال إن "التفاصيل قيد الفحص".





يأتي ذلك بعدما قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه تم تفعيل صفارات الإنذار في منطقة مفتوحة في منطقة معبر بيت حانون/إيرز.

يتبع...

رام الله - دنيا الوطنأطلقت طائرة استطلاع إسرائيلية، اليوم الجمعة، صاروخين صوب هدف قرب معبر بيت حانون/إيرز، شمال قطاع غزة.