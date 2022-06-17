السودان: احتجاجات مناهضة للجيش تسفر عن مقتل شخص في أم درمان

لقي متظاهر مساء الخميس، مصرعه، وأصيب عدد آخر، خلال احتجاجات مناهضة للجيش في مدينة أم درمان المجاورة للخرطوم.





وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان، إن شخص توفي "إثر إصابته بطلق ناري متناثر في الصدر والبطن، يرجّح أنه طلق سلاح خرطوش أطلقته قوات الانقلاب في مدينة أم درمان".



وأوضحت اللجنة أن عدد قتلى الاحتجاجات ارتفع بذلك إلى 102 منذ بدء التظاهرات التي تخرج بانتظام، وفق ما نقل موقع (العربية).



وخرج مئات المحتجين اليوم في وسط الخرطوم وفي حي بري شرق العاصمة وفي مدينة أم درمان غرب النيل، إضافة إلى مدينة الخرطوم بحري شمال العاصمة.



وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع، واستخدمت خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين في الخرطوم. كما وقعت صدامات بين المتظاهرين والشرطة.



والمظاهرات، التي تنظمها لجان مقاومة الأحياء مستمرة منذ الإجراءات، التي اتخذها رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.



رام الله - دنيا الوطن