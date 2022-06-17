دولي

يبعد (33 سنة ضوئية).. اكتشاف أول أقرب نظام متعدد الكواكب من الأرض

يبعد (33 سنة ضوئية).. اكتشاف أول أقرب نظام متعدد الكواكب من الأرض
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اكتشف علماء فلك نظاما جديداً متعدد الكواكب، أطلقوا عليه اسم اسم "HD 260655"، يقع على بعد (33 سنة ضوئية) فقط من كوكب الأرض.

واعتبر العلماء هذا النظام، بأنه "أقرب نظام معروف حتى الآن إلى كوكبنا"، فيما يمتلك كوكبين يدوران حول نجم "إم القزم" الأول يعادل حجمه 1.2 ضعف الأرض، ويدور حول النجم مرة كل 2.8 يوم.

وذكرت صحيفة (إندبندنت) البريطانية، أن "الكوكب الثاني فيدور حول النجم مرة كل 5.7 يوم، وحجمه أكبر بمعدل 1.5 مقارنة بالأرض"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

ولا يعد هذا النظام صالحا للعيش نظرا لدوران كوكبيه حول النجم على مسافة قصيرة جدا، وهو ما يجعلهما معرضين لدرجات حرارة عالية، تحول دون بقاء الماء السائل على سطحهما.

وعن أهمية الاكتشاف، قالت الباحثة في معهد كافلي للفيزياء الفلكية وأبحاث الفضاء، ميشيل كونيموتو: "قد يكون هناك المزيد من الكواكب التي يجب اكتشافها ضمن هذا النظام، حيث أن العديد من الأنظمة متعددة الكواكب لديها خمسة أو ستة كواكب وهذا أمر شائع بشكل خاص حول النجوم الصغيرة".

وأضافت كونيموتو: "سيساهم اكتشافنا في دراسة الغلاف الجوي، واحتمال وجود علامات على الكربون، والسرعة الشعاعية للنجم والجاذبية التي يتعرض لها".

جدير بالذكر أن علماء الفلك اكتشفوا حتى الآن أكثر من 5000 كوكب خارج المجموعة الشمسية، تدور حول شموس بعيدة.

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