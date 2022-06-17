أسرة تحت الأنقاض.. انهيار عقار من خمسة طوابق في العاصمة المصرية

تبذل قوات الحماية المدنية في العاصمة المصرية، القاهرة، جهوداً لرفع الأنقاض والبحث عن ضحايا تحت الأنقاض، إثر

انهيار عقار بالكامل فجر يوم الجمعة في حي الوايلي وسط القاهرة.



ووفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية، فقد طال الانهيار أجزاء من عقارين آخرين ملاصقين له.



وقال نائب محافظ القاهرة، إبراهيم عبد الهادي، إن العقار "رقم 1" بحارة حسين شاهين عند تقاطع شارع طور سيناء بوسط القاهرة انهار بالكامل فجرا، وأن شهود العيان أفادوا بوجود أسرة مكونة من قرابة 6 أشخاص تحت الأنقاض وجاري البحث عنهم.



وأوضح أن العقار المنهار مكون من طابق أرضي و5 طوابق وهو من الطراز القديم المقام على جدران حاملة، وكان قرار قد صدر بالإخلاء والترميم، ولكن مالك البناء لم ينفذ القرار مما نتح عنه انهياره.



وأشار إلى أن العقار المنهار تسبب في انهيار أجزاء من عقارين ملاصقين له، وتقرر إخلاؤهما لحين معاينة الخبراء الفنيين وتقرير مصيرهما حفاظا على أرواح السكان.



ومن جانبه تفقد محافظ القاهرة خالد عبد العال، موقع العقار المنهار، وأمر بتشكيل لجنة فنية هندسية للوقوف على أسباب الانهيار، وفحص حالة العقارات المجاورة، كما تولت النيابة العامة التحقيق في الحادثة.









رام الله - دنيا الوطن