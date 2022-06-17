فتح: إسرائيل أوغلت في القتل والتدمير وتبعث برسالة لواشنطن



وقال القواسمي في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن شعبنا الفلسطيني سيستمر في نضاله المشروع ضد المحتل الإسرائيلي، وأن دماء الأبطال الثلاثة براء لحلوح ويوسف صلاح وصلاح أبو سرور التي سفكت على أرض جنين العزة والكرامة لن تكون إلا رصيداً إضافيا للاستمرار على نهج الصمود والثبات والمقاومة حتى الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وسقوط نظام "الابارتايد" العنصري.





رام الله - دنيا الوطنقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أسامه القواسمي، إن إسرائيل أوغلت في غيها وقتلها وتدميرها لكل ما هو فلسطيني، وأنها بارتكابها جريمة جديدة بقتل الأبطال الثلاثة في جنين، إنما تبعث برسالة لواشنطن عنوانها رفض المطالب الأمريكية والاستمرار بالقتل والإعدامات الميدانية.