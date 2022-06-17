دولي

عاموس يدلين: الإيرانيون يشعرون بالإهانة

عاموس يدلين: الإيرانيون يشعرون بالإهانة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" الجنرال احتياط عاموس يادلين، إن لدى إسرائيل معلومات استخباراتية جيدة جدًا بأن الإيرانيين يريدون إلحاق الأذى بإسرائيليين في تركيا.

وأضاف في تصريح لإذاعة (103 FM) الإسرائيلية، أن "على هذا الأساس تم إصدار تحذير السفر وهناك معرفة بنواياهم وقدرتهم".

وتابع يدلين: "لا توجد سلطة لمؤسسة الأمن أو الحكومة لحظر السفر إلى تركيا، ولكن إذا كان الأمر متروكًا لي فهذا ما أعتقد أنه ينبغي القيام به".

وشدد على أن "الإيرانيين يشعرون بالإهانة، ويشعرون أن عليهم فعل شيء للانتقام وردع إسرائيل".

يشار إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، حذر الإسرائيليين من السفر إلى تركيا، إثر ورود معلومات بنية إيران تنفيذ عمليات تستهدف إسرائيليين.

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