سرايا القدس - كتيبة جنين: جريمة الاحتلال البشعة في جنين لن تمر مرور الكرام

بسم الله الرحمن الرحيم

تعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، كتيبة جنين، الشبان براء كمال لحلوح (24 عاماً) ويوسف ناصر صلاح (23 عاماً) وليث صلاح سرور (24 عاماً) والذين استشهدوا في جنين، أثناء تأديتهم لواجبهم في التصدي لقوات الاحتلال المقتحمة للمدينة فجر اليوم الجمعة.





وقالت: إن قوات الاحتلال أقدمت فجر اليوم على اقتحام الحي الشرقي من مدينة جنين، حيث اشتبك المقاومون الثلاثة معهم، ولحظة انسحابهم من المكان ودخولهم لأحد الشوارع في الحي للالتفاف عليهم من الجهة المقابلة، "فوجئوا بكمين لقوات الاحتلال التي استهدفت المركبة التي كانوا يستقلونها بالرصاص مما أدى لارتقائهم إلى العلا".





وأكدت، أن "جريمة الاحتلال البشعة بحق المجاهدين الثلاثة، لن تمر مرور الكرام"، متوعدة الاحتلال المجرم بالرد على هذه الجريمة النكراء و"سيدفع الثمن غالياً".





وقالت في بيان لها: "نعاهد شهداءنا الأبرار، بأن دماءهم الزكية الطاهرة، لن تذهب هدراً، وإننا سنبقى نحمل الراية من بعدهم ولن نتراجع عن مقاومتنا حتى التحرير".



