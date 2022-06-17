رضوان: اغتيال الاحتلال الشبان الثلاثة بجنين لن يوقف مسيرة المقاومة المتصاعدة



وأكد رضوان في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن اغتيال الاحتلال لأبطال جنين، لن يكسر شوكة الشعب الفلسطيني، ولن يوقف مسيرة المقاومة المتصاعدة في جنين والضفة الغربية، مشيرا إلى أن دماء الشهداء لن تذهب هدراً وستبقى وقوداً للشعب الفلسطيني لمواصلة المقاومة.



وقال: "إن هذه الجريمة النكراء لن تمر دون حساب والرد عليها يكون بتصعيد المواجهة والاشتباك مع الاحتلال واشعال الأرض من تحت أقدامه".





رام الله - دنيا الوطنعقب الدكتور اسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، على حادثة اغتيال ثلاثة شبان فلسطينيين، فجر اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في مدينة جنين.