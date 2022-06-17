شؤون فلسطينية

ماذا علقت فتح على استشهاد ثلاثة شبان في جنين؟

ماذا علقت فتح على استشهاد ثلاثة شبان في جنين؟
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، الشبان الثلاثة الذين استشهدوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين فجر اليوم الجمعة، وهم: يوسف ناصر صلاح (23 عاما)، وبراء كمال لحلوح (24 عاما) من مخيم حنين، وليث صلاح أبو سرور (24 عاما).

وأكدت فتح في بيان لها، أن هذه الدماء لن تزيد شعبنا إلا إصراراً على الخلاص من الاحتلال، ونيل الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وقالت الحركة: إن هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ما كانت لتتم لولا الصمت الدولي الذي يعتبر تشجيعا على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا.

وشددت فتح على ان شعبنا الفلسطيني سيبقى صامدا على أرض وطنه ومتمسكا بثوابته، وجاهزا لتقديم التضحيات حتى دحر الاحتلال.

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