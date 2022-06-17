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شؤون فلسطينية

نابلس: إصابة خمسة مواطنين برصاص الاحتلال المطاطي في بورين

نابلس: إصابة خمسة مواطنين برصاص الاحتلال المطاطي في بورين
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب، اليوم الجمعة، نحو خمسة مواطنين برصاص الاحتلال المطاطي، و15 بالاختناق خلال مواجهات في بورين، جنوب نابلس.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، ان خمسة مواطنين أصيبوا بالرصاص المطاطي، و15 بالاختناق جراء الغاز المسيل للدموع، وثلاث حالات سقوط بينهم متضامين أجانب خلال مواجهات في بورين.

وأضاف: إن قوات الاحتلال اعتدت ضابط إسعاف الهلال الأحمر اثناء إسعافه أحد المصابين.

ويذكر ان قوات الاحتلال قمعت فعالية لزراعة واستصلاح أراض في المنطقة الشرقية من بورين.

وفي سياق متصل، أكد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، أن مستوطنين هاجموا مركبات المواطنين بالقرب من مدخل بلدة دوما جنوب نابلس، الليلة الماضية، الأمر الذي أدى إلى تضرر بعضها.

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