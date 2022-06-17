"المقاومة الشعبية": دماء الشهداء ستكون لعنة على المحتل وأعوانه

رام الله - دنيا الوطننعت حركة المقاومة الشعبية، الشبان براء لحلوح ويوسف ناصر صلاح وليث أبو سرور، الذين استشهدوا في "عملية اغتيال جبانة قام بها العدو الصهيوني فجر اليوم ليؤكد على أنه كيان إجرامي لا يعرف إلا لغة الدم والدمار".وقالت الحركة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، "أن دماء الشهداء سيكون لعنة على المحتل وأعوانه وما حصل سيكون له ما بعده من ثأر المقاومة في الضفة المحتلة التي يحاول الاحتلال إحكام السيطرة عليها عبر القتل والاعتقال والتهويد".ودعت الحركة كل قوى شعبنا لإشعال انتفاضة في وجه الاحتلال في كامل نقاط التماس والاشتباك بكافة الوسائل والأدوات.