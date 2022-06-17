"النضال الشعبي": جريمة الاحتلال في جنين رسالة استقبال واضحة لإدارة بايدن

رام الله - دنيا الوطنأدان المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، جريمة الاغتيال وبدم بارد التي ارتكبتها قوات الاحتلال فجر اليوم وادت إلى ارتقاء ثلاثة شهداء في مدينة جنين واصابة آخرين.واعتبر المكتب السياسي هذه الجريمة، "رسالة واضحة من حكومة الاحتلال للإدارة الأمريكية والرئيس بايدن الذي سيزور المنطقة بأنها لا تلتزم بأي تهدئة بل ستواصل عمليات القتل والاقتحامات للمدن الفلسطينية".وتابع: أن إدارة بايدن شريكة للاحتلال في جرائمه، ولا رهان عليها فلم تنفذ أيا من وعودها والالتزامات تجاه القضية الفلسطينية، وبإمكانها الضغط على الاحتلال بوقف هذه الجرائم.وأشار منذ أيام قليلة وهذه الإدارة تتحدث عن الدعوة للاحتلال بوقف التصعيد الإسرائيلي والمتمثل بوقف الاقتحامات والقتل تمهيدا للزيارة المرتقبة والاحتلال على عكس ذلك يصعد من عدوانه بالقتل والاستيطان.ويدعو المكتب السياسي للجبهة القيادة الفلسطينية إلى إعادة النظر والتدقيق في الموقف تجاه الإدارة الأمريكية وبما في ذلك عدم لقائها خلال الزيارة المرتقبة للمنطقة فهي لا تلزم بالوعود التي قطعتها وأن لا رهان عليها لتنفيذ أي استحقاق سياسي فعلي.وتوجه المكتب السياسي بتحية اجلال واكبار لأبناء شعبنا في مدينة جنين ومخيمها التي تتعرض لحرب مستمرة من الاحتلال.