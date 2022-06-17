تفاصيل أول اجتماع بين إيلون ماسك وموظفي (تويتر)

رام الله - دنيا الوطنلأول مرة منذ إعلان نيته الاستحواذ على المنصة بصفقة قوامها 44 مليار دولار، اجتمع مشتري (تويتر) الحالي، إيلون ماسك بموظفي الشبكة الاجتماعية، وذلك من خلال تقنية "الفيديو كونفرانس".ووفق ما نقلت وكالة (رويترز)، فإن ماسك أوضح وجهة نظره بشأن ضرورة تقليل عدد الموظفين بالشركة، إلى جانب استعراضه تفاصيل أخرى بشأن صفقة الاستحواذ المنتظر التصويت عليها داخلياً بحلول آب/أغسطس المقبل، وفق ما نقل موقع (الشرق للأخبار).وأكد ماسك على رغبته في رفع عدد مستخدمي (تويتر) من 229 مليون إلى مليار مستخدم، مشيراً إلى أن الإعلانات ستظل هي المحرك الرئيسي لعوائد الشركة، وذلك على الرغم من أنه سابقاً كان مقتنعاً بأن منصة التغريدات لا يجب عليها عرض الإعلانات.وقال مؤسس شركة (سبيس إكس): "أنا أرى أن الإعلانات أمر حتمي لـ (تويتر)، أنا لست ضد الإعلانات، ولكن يجب أن نتأكد من أن الإعلانات مسلية وممتعة للمستخدمين قدر الإمكان".ورغم اجتماع التوقعات على أن ماسك سيحاول التأكيد على حرصه على إتمام صفقة الاستحواذ، لم يتطرق رجل الأعمال الأميركي إلى زاوية استكمال الصفقة بشكل نهائي.يذكر أن ماسك قد لوح مؤخراً بشكل رسمي في إقرار مقدم إلى هيئة تنظيم التداول في البورصة الأميركية (SEC) أنه يرى أحقيته في الانسحاب من الصفقة على خلفية إهمال تويتر طلبه بشأن المستندات الخاصة بالحسابات المزيفة على المنصة وعددها وكيفية احتسابها، وهو ما ضغط على إدارة (تويتر) لتقديم المعلومات المطلوبة.وأشار ماسك خلال الاجتماع إلى أنه مازال يحاول الحصول على معرفة أكبر حول الحسابات الروبوتية على (تويتر)، والتي يعتبر أنها تشكل أكبر تخوفاته من الصفقة.وفي رده على تساؤل خاص باحتمالية اللجوء لإقالات جماعية، أوضح ماسك أن (تويتر) بحاجة إلى "ترشيد أكير في النفقات وعدد الموظفين"، مضيفاً أنه " في الوقت الراهن، التكاليف تتجاوز العوائد.. وأي موظف يقدم إضافة حقيقية للشركة عليه ألا يقلق من أي شيء".وبحسب تقرير (رويترز)، فإن موظفي (تويتر) دخلوا إلى القنوات الخاصة بتواصلهم معاً على خدمة Slack، ليتشاركوا معاً بعض الرسوم الساخرة "كوميكس"، وكذلك اشتكى بعضهم من أن إجابات ماسك لم تقدم صورة واضحة حول رؤيته لمستقبل الشركة والموظفين.ويرى ماسك أولوية قصوى للعمل من مقار الشركة، إلا في حالات استثنائية سيتم خلالها السماح بالعمل عن بعد، ويعد ذلك نقطة تعارض قوية بين رؤية المالك الجديد واتجاه (تويتر) في التعامل مع الموظفين منذ مطلع العام الماضي، عندما أعلن جاك دورسي، مؤسس (تويتر) ومديرها السابق، بأن الشركة ستسمح للموظفين بالعمل من المنزل للأبد إن أرادوا، وهي سياسة التزم بها المدير التنفيذي الحالي، باراج أجراوال، منذ توليه مهامه في نوفمبر الماضي.وحول رؤيته الخاصة بأساليب التعامل مع محتوى التغريدات، أكد المالك الجديد لـ (تويتر) بأنه يرى أن لجميع المستخدمين الحق في كتابة موضوعات وآراء "مشينة"، لطالما كانت تلك الآراء لا تتعارض مع القانون.يذكر أن من أهم الموضوعات التي ركز عليها ماسك طوال الفترة الماضية، أنه سيعيد النظر في قواعد إدارة المحتوى والرقابة عليه، كما وعد بألا يتم اللجوء إلى الحظر أو التعطيل الدائم للحسابات المخالفة، ما عكس سياسة أقل صرامة في التعامل مع المحتوى وكذلك تخفيف للقواعد الخاصة بالمحتوى المخالف.