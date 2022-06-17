"المبادرة الوطنية": اغتيال شهداء جنين سيزيد إصرار الشعب الفلسطيني على المقاومة





وأكدت إن عملية الإعدام والاغتيال الوحشية التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلية "لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا إصرارا على الكفاح والمقاومة بكل الوسائل من اجل حريته واسقاط نظام الاحتلال والاضطهاد العنصري".



وقال د.مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة، إن اثنين من الشهداء هم أشقاء لشهداء آخرين اغتالهم جيش الاحتلال في مسلسل جرائمه الوحشية ضد الشعب الفلسطيني، وهذه الجرائم ترتكب أمام العالم بأسره في ظل استمرار سياسة المعايير الدولية المزدوجة والكيل بمكيالين، مؤكداً أن الاحتلال لن يردع إلا بمقاومته وفرض العقوبات والمقاطعة الشاملة عليه.



وأكدت المبادرة الوطنية أن الوفاء للشهداء يتطلب تحقيق الوحدة الوطنية والتلاحم حول برنامج كفاحي مقاوم، وتنفيذ قرارات المجلس المركزي بوقف كل أشكال التنسيق الأمني والتخلي عن اتفاقات "أوسلو" الجائرة.



رام الله - دنيا الوطننعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية شهداء مدينة جنين، يوسف ناصر صلاح وبراء كمال لحلوح و ليث صلاح أبو سرور.