دولة أوروبية تعتزم إعطاء جرعة رابعة من لقاح (كورونا) لمواطنيها





وأعلنت وزيرة الصحة في البلاد، كارولينا دارياس، أنه اعتباراً من الخريف المقبل على الأرجح، فإن جميع سكان البلاد سيتمكنون من تلقي جرعة رابعة من اللقاح المضاد لـ (كوفيد-19).



وقالت الوزيرة لشبكة تلفزيون (لا سيكستا) الإسبانية: "ستكون هناك جرعة رابعة لكل أفراد الشعب"، موضحة أنه لم يتبق سوى تحديد موعد لذلك.



وأضافت: "الموعد الممكن قد يكون الخريف"، مشيرة إلى أن إسبانيا تتوقع في تلك الفترة "وصول لقاحات جديدة متكيفة مع متحورات" فيروس (كورونا)، وفق ما نقل موقع (الشرق للأخبار).



وإسبانيا، انضمت إلى العديد من الدول، في إقرار تعميم جرعة معززة ثانية، أي إجمالي 4 جرعات من اللقاح، فقط للأشخاص الضعفاء، لا سيما الذين تفوق أعمارهم أكثر من (80 عاماً) أو الذين يعانون نقصاً في المناعة.



في حين اعتمدت بعض الدول مثل الولايات المتحدة إعطاء الجرعة الرابعة للأشخاص فوق سن (50 عاماً).



ومع تلقيح 93% من سكانها فوق سن 12 عاماً بالكامل، و53% من عدد سكانها البالغ 47 مليوناً تلقوا الجرعة الأولى المعززة، تعد إسبانيا أحد رواد التطعيم ضد (كورونا) في العالم.



وسجلت البلاد التي لم تشهد أي معارضة لتلقي اللقاح، إجمالي 12.5 مليون إصابة، و107 آلاف و239 وفاة منذ بدء تفشي الوباء في مارس 2020.



رام الله - دنيا الوطنانضمت إسبانيا إلى الدول القليلة التي أقرت إعطاء جرعة رابعة من اللقاح المضاد لفيروس (كورونا)، لمواطنيها.