"الشعبيّة" تدعو لتصعيد المقاومة والاشتباك

رام الله - دنيا الوطننعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الجمعة، الشبان الثلاثة الذين استشهدوا برصاص لقوات الاحتلال المقتحمة لمدينة جنين فجر اليوم، وهم: يوسف ناصر صلاح (23 عامًا)، وبراء كمال لحلوح (24 عامًا)، وليث صلاح أبو سرور (24 عامًا).وشدّدت "الشعبيّة"، على أنّ ‏عملية الاغتيال التي نفذها الاحتلال بحق الشبان الثلاثة، "لن تزيد شعبنا ومقاومته إلا إصرارًا على مقاومة الاحتلال وصولاً إلى تدفيعه ثمن جرائمه ودحره عن أرضنا".وأكَّدت الجبهة أنّ المقاومة بكافة أشكالها هي خيار شعبنا للرد على هذه الجريمة البشعة، و"هي درع شعبنا وسيفه القاطع اتجاه عصابات المستوطنين وجيش الإجرام، ما يستوجب تصعيد المقاومة وأن تَتَحّول كل مناطق التماس والحواجز إلى كتلة لهب تحت أقدام الصهاينة".