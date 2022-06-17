شؤون فلسطينية

إغلاق جزئي لشارع البحر.. الكشف عن تطورات حالة الطرق في القطاع اليوم

إغلاق جزئي لشارع البحر.. الكشف عن تطورات حالة الطرق في القطاع اليوم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، اليوم الجمعة، بأن هناك حركة مرورية هادئة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية، فيما يشهد شارع الرشيد نشاطاً مرورياً بعد الساعة 5 مساءً.

ونوهت "المرور" عن وجود سوق اليرموك وسوق الحلال في محافظة غزة، لذلك أهابت بالسائقين استخدام طرق بديلة والسير بحذر في محيط منطقة السوق تفادياً لوقوع حوادث سير. 

كما نوهت لإغلاق جزئي لشارع البحر - معسكر الشاطئ مقابل الباخرة المكسورة، وذلك لوجود أعمال تدعيم للشارع، يوميا من الساعة 07:00 حتى  الساعة 20:00، حتى تاريخ 20/06/2022.

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