لبنان: جولة تفقُّدية للسفير دبّور ود. أبو هولي في مستشفى الهمشري







رام الله - دنيا الوطنتفقد مسؤول دائرة شؤون اللاجئين، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد أبو هولي، وسفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، مستشفى الشهيد محمود الهمشري التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة صيدا.وكان في استقبالهم منسق الهيئة الإدارية لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان الدكتور حسن الناطور، ومدير عام المستشفى الدكتور رياض أبو العينين والطاقم الطبي.كما ضم الوفد: مسؤول دائرة شؤون اللاجئين في لبنان جمال فياض، وعضو قيادة حركة "فتح" - إقليم لبنان مسؤول اللجان الشعبية في لبنان منعم عوض، وعضو قيادة حركة "فتح"- إقليم لبنان وعضو الهيئة الإدارية في الجمعية يوسف الأسعد، بحضور عضو قيادة حركة "فتح"- إقليم لبنان مسؤول الإعلام والتعبئة الفكرية علي خليفة، وإعلام الحركة في لبنان.وقدّم أبو العينين، خلال اللقاء، شرحًا مفصلاً عن الخدمات الصحية والطبية التي يُقدمها مستشفى الهمشري للاجئين الفلسطينيين في لبنان وإلى إخواننا اللبنانيين وأهلنا اللاجئين القادمين من سوريا.كما تطرق إلى دور الرئيس محمود عبّاس والإشراف المباشر من سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور حتى أصبح مستشفى الهمشري صرحًا طبيًا يقدم خدماته ذات الجودة العالية إلى أبناء شعبنا الفلسطيني واللبناني والسوري دون أي تمييز.بدوره ثمن أبو هولي دور الإدارة الحكيمة والطاقم الطبي والتمريضي العامل في المستشفى، وأثنى على دعم الرئيس وجهود السفير دبور وحرصه على هذه المؤسسة التي تعد عنوانًا طبيًا للاجئ الفلسطيني على كل الأراضي اللبنانية.