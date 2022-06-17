الطقس: أجواء حارة وتحذيرات من التعرض لأشعة الشمس





يوم الاثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من:



1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.



2- خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.



درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي



المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 31-20 29-18 29-18 بيت لحم 31-20 29-18 29-18 رام الله والبيرة 30-19 28-17 28-17 طولكرم 32-21 30-19 30-19 نابلس 32-20 30-18 30-18 قلقيلية 32-21 30-19 30-19 جنين 34-22 32-20 32-20 سلفيت 31-20 29-18 29-18 طوباس 35-23 33-21 33-21 روابي 32-20 30-18 30-18 الخليل 30-19 28-17 28-17 غزه 31-22 29-20 29-20 أريحا 39-25 37-23 37-23 خانيونس 31-22 29-20 29-20 الأغوار الشمالية 38-23 35-21 35-21 رفح 32-21 30-19 30-19

يوم الأحد، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الاثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من:1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.2- خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ثلاث درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو دافئا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم السبت، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.